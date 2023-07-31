Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 31 июля 2023Из жизни

Выживальщики попытались выжить в лесу по инструкциям с YouTube и не смогли

В лесах Колорадо нашли мумии выживальщиков

Фото: Diane Johnson / Globallookpress.com

В лесу в США нашли мумии трех человек. Как сообщает Daily Mirror, они принадлежали членам семьи, которые попытались выжить в лесу без благ цивилизации, следуя инструкциям с Youtube.

Мумии обнаружил турист в национальном лесу Ганнисон недалеко от кемпинга Голд Крик в штате Колорадо. Их идентифицировали как 42-летнюю Ребекку Ванс, ее 14-летную дочь и ее 41-летнюю сестру Кристин Ванс. Сводная сестра Ребекки рассказала журналистам, что они с мужем пытались отговорить ее от роковой экспедиции. По ее словам, причиной ухода в лес стал страх сестры перед ситуацией в мире: женщину напугала пандемия COVID-19 и связанные с ней политические процессы. Ванс решила защитить семью, выбрав «жизнь на лоне природы».

Выживальщиков нашли в туристической палатке, непригодной для низких температур. Рядом стояла недостроенная землянка-убежище, которую сестры, по всей видимости, не смогли закончить до наступления холодов.

Материалы по теме:
«Это настоящее чудо» Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
«Это настоящее чудо»Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
23 мая 2020
«С последним вздохом я тебя проклинаю» Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
«С последним вздохом я тебя проклинаю»Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
21 декабря 2019

Кристин Ванс первоначально не хотела уходить в лес вместе с Ребеккой, но присоединилась к ней, считая, что вместе у них будет больше шансов выжить. У сестер не было никакой специальной подготовки, перед экспедицией они лишь просматривали видео с правилами жизни вдали от цивилизации, которые нашли в интернете.

Известно, что Вансы закупали провизию не в специализированных туристических магазинах, а в обычном супермаркете. У семьи не было ни генераторов, ни батарей, ни прочих необходимых для зимнего кемпинга предметов. При этом зима 2023 года в Колорадо выдалась особенно холодной и снежной.

Коронер округа Ганнисон сообщил журналистом, что к фатальному исходу привело истощение и отсутствие полноценного укрытия от стихии.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния пара туристов, отдыхавшая на природе, случайно наткнулась на пропавшего мужчину и спасла его. Мужчина две недели провел в глуши, питаясь половиной банки соуса сальса.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о потере солдат ВСУ в «промышленных масштабах»

    Выживальщики попытались выжить в лесу по инструкциям с YouTube и не смогли

    Сексолог подсказала способ узнать о сексуальных предпочтениях по выбору фильма

    Захарова прокомментировала возмущение польских фермеров поведением властей

    После взрывов в Харькове произошел пожар

    Россия впервые представила экспортную версию системы «Набат»

    Кандидат в президенты США упрекнул власти страны в помощи Украине

    В США заявили о начале нового этапа контрнаступления ВСУ

    Новый комплекс РЭБ испытали в зоне СВО

    Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Херсоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости