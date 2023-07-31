Выживальщики попытались выжить в лесу по инструкциям с YouTube и не смогли

В лесах Колорадо нашли мумии выживальщиков

В лесу в США нашли мумии трех человек. Как сообщает Daily Mirror, они принадлежали членам семьи, которые попытались выжить в лесу без благ цивилизации, следуя инструкциям с Youtube.

Мумии обнаружил турист в национальном лесу Ганнисон недалеко от кемпинга Голд Крик в штате Колорадо. Их идентифицировали как 42-летнюю Ребекку Ванс, ее 14-летную дочь и ее 41-летнюю сестру Кристин Ванс. Сводная сестра Ребекки рассказала журналистам, что они с мужем пытались отговорить ее от роковой экспедиции. По ее словам, причиной ухода в лес стал страх сестры перед ситуацией в мире: женщину напугала пандемия COVID-19 и связанные с ней политические процессы. Ванс решила защитить семью, выбрав «жизнь на лоне природы».

Выживальщиков нашли в туристической палатке, непригодной для низких температур. Рядом стояла недостроенная землянка-убежище, которую сестры, по всей видимости, не смогли закончить до наступления холодов.

Кристин Ванс первоначально не хотела уходить в лес вместе с Ребеккой, но присоединилась к ней, считая, что вместе у них будет больше шансов выжить. У сестер не было никакой специальной подготовки, перед экспедицией они лишь просматривали видео с правилами жизни вдали от цивилизации, которые нашли в интернете.

Известно, что Вансы закупали провизию не в специализированных туристических магазинах, а в обычном супермаркете. У семьи не было ни генераторов, ни батарей, ни прочих необходимых для зимнего кемпинга предметов. При этом зима 2023 года в Колорадо выдалась особенно холодной и снежной.

Коронер округа Ганнисон сообщил журналистом, что к фатальному исходу привело истощение и отсутствие полноценного укрытия от стихии.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния пара туристов, отдыхавшая на природе, случайно наткнулась на пропавшего мужчину и спасла его. Мужчина две недели провел в глуши, питаясь половиной банки соуса сальса.