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15:02, 31 июля 2023Ценности

Жену премьер-министра Сунака назвали самой стильной в Великобритании

Журнал Tatler назвал жену премьера Сунака Акшату Мурти самой стильной британкой

Фото: Stefan Rousseau / WPA Pool / Getty Images

Журнал Tatler назвал жену премьер-министра Великобритании Риши Сунака, дизайнера Акшату Мурти, самой стильной в государстве в 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что супруга политика является поклонницей нарядов итальянского модного дома Gucci. Кроме того, она предпочитает местные бренды, среди которых — ME+EM, Chinti & Parker и Claire Mischevani. Также в ее гардеробе присутствуют изделия датской марки Ganni.

Помимо Мурти, в список самых стильно одетых британцев вошли муж принцессы Беатрисы Йоркской, аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци, режиссер Дэвид Чамли, светская львица и редактор Оливия Бакингем и звезда фильма «Реальная любовь» актер Билл Найи. Полный рейтинг из 25 персон появится в сентябрьском номере журнала.

В апреле редакторы американской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире в 2023 году. Первое место в рейтинге заняла 35-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм.

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    Алина Гостева
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