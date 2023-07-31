Россия примет участие в турнире развития УЕФА в сентябре

Юниорские сборные России примут участие в турнире развития УЕФА в сентябре

Сборные России примут участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает ТАСС.

«Юниорские команды примут участие в турнире развития УЕФА в сентябре, он пройдет в Минске. В нем также примут участие команды Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана», — заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Основная сборная России провела последнюю международную встречу 26 марта 2023 года. Команда Валерия Карпина со счетом 2:0 победила сборную Ирака в товарищеском матче.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.