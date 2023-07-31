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20:09, 31 июля 2023Силовые структуры

Пленница рассказала о систематических избиениях челябинским маньяком

Женщина, прожившая 14 лет в плену у смолинского маньяка, рассказала об избиениях

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Молодая россиянка, прожившая в плену у смолинского маньяка 14 лет, рассказала следователям о систематических избиениях. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в своих показаниях пострадавшая описала, что подвергалась побоям по незначительным бытовым поводам. При этом она указала, что с 2009 года по настоящее время мужчина регулярно вступал с ней в половую связь без применения насилия и угроз.

Ранее в понедельник, 31 июля, сообщалось, что женщина сбежала от жителя челябинской деревни Смолино, когда его увезли в психбольницу из-за обострения состояния. Ей было 19 лет, когда она познакомилась со своим мучителем. Он угостил ее алкоголем, потом пригласил к себе, после чего похитил. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины. В настоящее время он находится под наблюдением психиатров.

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    Любовь Ширижик
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