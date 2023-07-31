Показана польза кратковременной физической активности для профилактики рака

JAMA Oncology: кратковременная физическая активность снижает риск рака

Ученые Сиднейского университета показали, что всего четыре-пять минут энергичной прерывистой физической активности в день могут снижать риск некоторых видов рака на 32 процента. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале JAMA Oncology, пресс-релиз доступен на сайте университета.

В исследовании приняли участие 22 398 человек со средним возрастом 62 года, не занимающиеся физическими упражнениями, которые носили с собой устройства для отслеживания ежедневной физической активности. Мониторинг проводили в течение семи лет, чтобы определить, как очень короткие всплески активности — около одной минуты каждый — связаны с профилактикой рака. Такая форма физической активности была впервые описана учеными из Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета и названа ими VILPA (англ. vigorous intermittent lifestyle physical activity).

VILPA включает в себя такие действия, как активная работа по дому, переноска тяжелых вещей или корзинок с продуктами в магазине, прогулка, бег или активные игры с детьми. В целом прерывистая физическая активность немного напоминает принципы высокоинтенсивной интервальной тренировки (HIIT) в повседневной жизни. Однако до недавнего времени было проблематично оценить ее влияние на риск развития рака, пока ученые не решили воспользоваться фитнес-трекерами.

За весь период наблюдений было зарегистрировано 2536 новых случаев рака, из которых 1084 напрямую связаны с отсутствием физической активности. Интенсивная физическая активность в течение 4-5 минут в день, выполняемая короткими этапами по одной минуте каждый, связана с общим снижением риска рака на 18 процентов и на 32 процента для тех типов рака, для которых показано повышение риска при отсутствии физической активности.

Поскольку исследование является обсервационным, а не клиническим испытанием, оно не способно доказать причинно-следственную взаимосвязь. Однако ученые отмечают, что благотворное влияние вполне вероятно, поскольку предыдущие исследования установили, что прерывистая физическая активность приводит к быстрому улучшению сердечно-дыхательной выносливости. Другим фактором служит то, что физическая активность улучшает чувствительность к инсулину и снижает хроническое воспаление.