Экс-агент ЦРУ Рикардс: американское «чудо-оружие» ВСУ уничтожено на поле боя

Военная техника, переданная Украине из США, была уничтожена на поле боя и не способствовала достижению успеха в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал экс-агент ЦРУ Дмиж Рикардс, его слова приводит YouTube-канал London Real.

«"Чудо-оружие" не сработало. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое. Конфликт может закончиться даже раньше. Поэтому Зеленский и выпрашивает боеприпасы», — сообщил Рикардс.

Помимо американского оружия, передаваемого ВСУ, экс-советник ЦРУ рассказал, что недавно видел новости о горящем немецком танке Leopard 2 и сделал вывод, что российские войска также с успехом их уничтожают.

По словам Рикардса, американцы и европейцы начинают понимать, что это их экономика страдает, их боезапасы истощаются из-за украинского кризиса и что в приближающемся разорении этих государств виноваты вовсе не русские. При этом наступление ВСУ захлебывается, и украинцы несут серьезные потери.

Ранее в США предсказали смену власти на Украине по окончании специальной военной операции. Аналитики считают, что в стране установится правительство, более дружественно настроенное к России.