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20:43, 31 июля 2023Забота о себе

Врач дала женщинам рекомендации о программе тренировок после 50 лет

Врач Стрельникова: танцы и йога позволяют притормозить старение после 50 лет

Фото: FitNish Media / Unsplash

Любая физическая активность положительно влияет на качество и продолжительность жизни, считает врач спортивной медицины, диетолог-нутрициолог и эксперт фитнес-клубов XFIT Екатерина Стрельникова. В беседе с «Лентой.ру» она дала рекомендации по программе тренировок для женщин после 50 лет.

Врач рассказала, что в этом возрасте в организме женщины из-за угасания детородной функции происходят сильные гормональные изменения. В результате обменные процессы замедляются, уменьшаются плотность костей, слабеют мышцы. По мнению Стрельниковой, чтобы притормозить старение, надо скорректировать образ жизни.

Выбор физической активности после 50 лет во многом зависит от поставленных целей и состояния здоровья, подчеркнула специалистка. Нагрузки позволяют держать под контролем вес и процент жира в организме, а танцы и йога полезны для сохранения когнитивных способностей.

Медицинские исследования доказали, что регулярные тренировки позитивно влияют на когнитивные способности, особенно в этом помогают аквааэробика, аэробика, йога и танцы. Эти виды активности щадяще воздействуют на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему и при этом улучшают координацию движений и поддерживают связь между полушариями мозга, которая с возрастом нарушается

Екатерина Стрельникова спортивный врач, диетолог-нутрициолог

Как отметила врач, после 50 лет важно включить в тренировочную программу небольшой силовой компонент, так как это позволит поддерживать адекватный уровень мышечной массы, что также положительно влияет на качество жизни.

Под небольшим силовым компонентом подразумеваются любые доступные с учетом состояния здоровья варианты: гири, гантели, мини-штанги, бодибары, мячи с отягощением, упражнения с использованием своего собственного веса, например, петли TRX или банальные отжимания и подтягивания

Екатерина Стрельникова спортивный врач, диетолог-нутрициолог
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    Наталья Обрядина
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