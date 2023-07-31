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16:21, 31 июля 2023Забота о себе

Названы способы избежать преждевременного появления морщин

Врач Андриевская призвала принимать витамин С для профилактики появления морщин

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Чтобы избежать преждевременного появления морщин можно принимать витамин С, рассказала врач-косметолог Марина Андриевская. Она назвала «Ленте.ру» этот и другие способы продлить молодость лица.

Главный секрет красоты и молодости лица — правильный уход за ним, говорит Андриевская. Это очищение деликатными средствами, тонизирование, увлажнение кремами и сывороткой с гиалуроновой кислотой, питание, а также использование солнцезащитных кремов, особенно в жаркое время года.

«Для профилактики преждевременного появления морщин обязательно употребляйте аскорбиновую кислоту, — призвала врач. — Витамин С работает как антиоксидант и помогает клеткам синтезировать коллаген. Также он способствует выработке гиалуроновой кислоты, решая проблему с естественным увлажнением. Кроме того, благодаря витамину С можно добиться сияющего и ровного тона».

Морщины могут появляться даже у молодых женщин из-за проблем со здоровьем, генетики, неблагоприятного воздействия окружающей среды и активной мимики

марина Андриевскаяврач-косметолог

Собеседница «Ленты.ру» предупредила, что хроническое недосыпание запускает процесс раннего старения кожи, а вкупе со стрессом провоцирует гормональный сбой. В результате указанные негативные факторы приводят к преждевременным морщинам. Полноценный восьмичасовой сон является ключевым условием сохранения и продления молодости, отметила Андриевская.

Как профилактику можно использовать ботулинотерапию и биорепарацию. Эти процедуры, уверяет Андриевская, эффективно справляются с ранними морщинами на лице за счет избавления от мимических морщин, увлажнения кожи и усиления ее защитных свойств.

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На помощь в борьбе за молодое и красивое лицо приходит и пилинг, продолжила врач-косметолог. Карбоновый, ультразвуковой или химический пилинг очищает поры, удаляет омертвевшие клетки и стимулирует регенерацию кожи, заключила Андриевская.

Ранее косметолог Александра Шерф назвала способы не навредить коже в отпуске. Среди прочего она посоветовала посещать пляжи утром или вечером, когда солнечная активность не находится на пике.

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    Вера Владзиевская
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