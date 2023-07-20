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19:37, 20 июля 2023Забота о себе

Врач назвала способы не навредить коже в отпуске

Косметолог Александра Шерф посоветовала посещать пляж утром, чтобы не навредить коже

Фото: Unsplash

В отпуске пляж необходимо посещать до 11 часов утра, посоветовала косметолог клиники «Омниус» Александра Шерф. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала и другие способы защиты кожи летом, чтобы летний отдых не смог навредить ей.

Шерф призвала всегда следовать главному правилу ухода за кожей летом: наносить защитный крем за 20 минут до выхода из помещения. Она напомнила, что делать это нужно также каждые два часа и после каждого контакта с водой.

Выбирайте ранние и более поздние часы для посещения пляжа. До 11:00 и после 16:00. В это время вы не получите солнечные ожоги. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Выпивший человек может уснуть на солнце, и его кожа обгорит

Александра Шерфврач-косметолог

После купания в море необходимо ополаскиваться пресной водой, продолжила собеседница «Ленты.ру». Выступающая после высыхания кожи морская соль может вызвать раздражение и зуд и стать причиной ожогов, так как кристаллы соли преломляют солнечные лучи.

Также косметолог рекомендовала не использовать средства с ретинолом во время пребывания на солнце. По ее словам, ретинол обладает фотосенсибилизирующим свойством, что усиливает негативное влияние солнечных лучей. Кожа теряет эластичность и упругость, что приводит к преждевременному старению и пигментации.

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«Если вы любите купаться в бассейне, всегда носите обувь возле него, — говорит Шерф. — Так вы избежите контакта с грибком. Не пренебрегайте и другими средствами гигиены: пользуйтесь индивидуальными полотенцами, прежде чем лечь на шезлонг».

Вечером необходимо деликатно очистить кожу от солнцезащитных средств и грязи, продолжила косметолог. Для этого можно использовать мицеллярную воду, а после, например, пенку для умывания, заключила косметолог.

Ранее Александра Шерф назвала способ помолодеть на несколько лет. Она отметила, что это можно сделать с помощью одной косметической процедуры.

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    Вера Владзиевская
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