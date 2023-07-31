В Польше назвали подходящий момент для поставок Киеву F-16

Экс-глава МИД Польши: подходящий момент для поставок Украине F-16 был год назад

Бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подходящий момент для поставок Украине истребителей F-16 был год назад. Такое мнение он выразил в разговоре с американским журналом Newsweek.

«Украине необходимо восстановить контроль над своим собственным воздушным пространством, и истребители были бы очень полезны в этом начинании», — сказал экс-глава МИД Польши.

Ранее в июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты направят Украине истребители F-16. В то же время он отметил, что поставка истребителей может занять несколько месяцев. Блинкен объяснил, что такой срок связан с тем, что истребители необходимо обслуживать, а пилотов готовить.