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07:24, 31 июля 2023Мир

В Польше назвали подходящий момент для поставок Киеву F-16

Экс-глава МИД Польши: подходящий момент для поставок Украине F-16 был год назад

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подходящий момент для поставок Украине истребителей F-16 был год назад. Такое мнение он выразил в разговоре с американским журналом Newsweek.

«Украине необходимо восстановить контроль над своим собственным воздушным пространством, и истребители были бы очень полезны в этом начинании», — сказал экс-глава МИД Польши.

Ранее в июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты направят Украине истребители F-16. В то же время он отметил, что поставка истребителей может занять несколько месяцев. Блинкен объяснил, что такой срок связан с тем, что истребители необходимо обслуживать, а пилотов готовить.

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    Марина Совина
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