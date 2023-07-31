Звезду «Обустройства дома» Брайана арестовали по обвинению в домашнем насилии

Актера Закари Ти Брайана снова арестовали по обвинению в домашнем насилии

Американский актер, наиболее известный ролью Брэда Тейлора в сериале «Обустройство дома», Закари Ти Брайан снова арестован по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артист был задержан в пятницу, 28 июля, и обвинен в нарушении закона о предотвращении насилия — меры, которая применяется к преступникам, уже совершавшим подобное.

Два года назад актер был признан виновным по двум статьям о домашнем насилии. На тот момент 39-летний артист напал на свою 27-летнюю возлюбленную. Ему предъявили обвинение в домогательствах, принуждении и удушении и приговорили к трем годам условно и прохождению реабилитационной программы.

Сейчас артист помолвлен с женщиной, которая пострадала от его действий в 2021 году, однако неизвестно, кто подвергся насилию в этот раз — она или кто-то другой.

Ранее в насилии обвинили вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.