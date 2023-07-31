Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:44, 31 июля 2023Культура

Звезду «Обустройства дома» Брайана арестовали по обвинению в домашнем насилии

Актера Закари Ти Брайана снова арестовали по обвинению в домашнем насилии

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Американский актер, наиболее известный ролью Брэда Тейлора в сериале «Обустройство дома», Закари Ти Брайан снова арестован по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артист был задержан в пятницу, 28 июля, и обвинен в нарушении закона о предотвращении насилия — меры, которая применяется к преступникам, уже совершавшим подобное.

Два года назад актер был признан виновным по двум статьям о домашнем насилии. На тот момент 39-летний артист напал на свою 27-летнюю возлюбленную. Ему предъявили обвинение в домогательствах, принуждении и удушении и приговорили к трем годам условно и прохождению реабилитационной программы.

Сейчас артист помолвлен с женщиной, которая пострадала от его действий в 2021 году, однако неизвестно, кто подвергся насилию в этот раз — она или кто-то другой.

Ранее в насилии обвинили вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотников на Москву

    «Фиорентина» заменит дисквалифицированный «Ювентус» в Лиге конференций

    Российский полковник указал на шаг Киева к мирным переговорам

    В России рекордно подорожала курятина

    Стало известно о степени разрушений высоток «Москва-Сити» после взрыва дрона

    Бывший мэр российского города пойдет под суд за 17-миллионный ущерб бюджету

    В Британии предрекли трудности Украине из-за выборов в США

    Кремль высказался о ситуации в Нигере

    Названо отношение россиян к естественной красоте

    Рост цен на российскую нефть перестал поддерживать рубль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости