В Запорожской области предотвращены диверсии с использованием оружия НАТО

В Запорожской области предотвратили ряд диверсий, изъяв из схрона оружие НАТО

В Запорожской области правоохранительные органы предотвратили совершение ряда диверсий с использованием оружия и боеприпасов производства НАТО. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

В результате антидиверсионных мероприятий был обнаружен схрон с оружием, которое было изъято. Тайник был заранее подготовлен для диверсантов. Собеседник агентства отметил слаженную и умелую работу силовиков.

27 июля сообщалось, что российские военные 58-й армии Южного военного округа уничтожили в Запорожской области несколько американских боевых машин пехоты Bradley, переданных Вооруженным силам Украины.