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16:49, 31 июля 2023Силовые структуры

В Запорожской области предотвращены диверсии с использованием оружия НАТО

В Запорожской области предотвратили ряд диверсий, изъяв из схрона оружие НАТО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Запорожской области правоохранительные органы предотвратили совершение ряда диверсий с использованием оружия и боеприпасов производства НАТО. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

В результате антидиверсионных мероприятий был обнаружен схрон с оружием, которое было изъято. Тайник был заранее подготовлен для диверсантов. Собеседник агентства отметил слаженную и умелую работу силовиков.

27 июля сообщалось, что российские военные 58-й армии Южного военного округа уничтожили в Запорожской области несколько американских боевых машин пехоты Bradley, переданных Вооруженным силам Украины.

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    Любовь Ширижик
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