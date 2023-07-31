Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:56, 31 июля 2023Бывший СССР

Три человека погибли в Запорожье из-за обстрела ВСУ

Балицкий: три человека погибли, 15 — ранены в селе Басань из-за обстрела ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Запорожской области три человека погибли в селе Басань из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, обстрел произошел около 19:00, снаряды попали в продуктовый магазин, где было много людей. Около 15 человек ранены, уточнил Балицкий.

«Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Ребенок 12 лет все еще находится под завалом. На месте работают спасатели», — добавил он.

Ранее 31 июля Балицкий заявлял, что ВСУ снизили интенсивность обстрелов населенных пунктов Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией артиллерии ВСУ

    Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

    Рыбак дважды поймал редчайшего синего омара и отпустил его

    Суд предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту

    Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

    Россиянка познакомилась с возлюбленным через брачное агентство и лишилась денег

    Jаgermeister перестанут ввозить в Россию по параллельному импорту

    В России усилили защиту танков Т-80БВМ

    Банк России ухудшил прогноз по инфляции

    Три человека погибли в Запорожье из-за обстрела ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости