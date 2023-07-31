Три человека погибли в Запорожье из-за обстрела ВСУ

Балицкий: три человека погибли, 15 — ранены в селе Басань из-за обстрела ВСУ

В Запорожской области три человека погибли в селе Басань из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, обстрел произошел около 19:00, снаряды попали в продуктовый магазин, где было много людей. Около 15 человек ранены, уточнил Балицкий.

«Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Ребенок 12 лет все еще находится под завалом. На месте работают спасатели», — добавил он.

Ранее 31 июля Балицкий заявлял, что ВСУ снизили интенсивность обстрелов населенных пунктов Запорожской области.

