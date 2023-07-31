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20:02, 31 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о возможном визите Зеленского на Генассамблею ООН

Bloomberg: Зеленский поучаствует в неделе высокого уровня сессии ГА ООН

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поучаствует в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом стало известно Bloomberg.

По данным источников издания, Зеленский планирует продвигать свой «мирный план» и, как ожидается, примет участие во встречах на полях ГА ООН.

Согласно распространенной ранее программе недели высокого уровня, выступление Зеленского запланировано на 19 сентября. На этот же день также намечено выступление президента США Джо Байдена.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал встречу по реализации «формулы мира». Саммит планируется провести в Саудовской Аравии.

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    Алевтина Запольская
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