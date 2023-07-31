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20:27, 31 июля 2023Спорт

«Наполи» заинтересовался легионером «Зенита»

Итальянский клуб «Наполи» заинтересовался бразильским игроком «Зенита» Венделом
Вендел

Вендел. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересовался бразильским игроком «Зенита» Венделом. Об этом сообщает в Twitter журналист Вене Касагранде.

По информации источника, победитель чемпионата Италии-2023 готов заплатить за легионера 25 миллионов евро. Отмечается, что «Зенит» предпочитает продать полузащитника «Наполи», а не бразильскому «Фламенго», который также претендует на игрока и повысил предложение до 18 миллионов евро.

Ранее «Зенит» не внес 25-летнего Вендела в заявку на новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак подтвердил, что бразилец намерен покинуть клуб. После этого начались переговоры с «Фламенго», однако сине-бело-голубые отказали в продаже игрока за предложенные 13 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В сезоне-2022/2023 он провел 33 матча во всех турнирах, отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой полузащитник трижды выигрывал чемпионат России.

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    Дарья Коршунова
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