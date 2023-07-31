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11:43, 31 июля 2023Мир

Турция потребовала от Запада гарантий по зерновой сделке

Турция добивается от Запада гарантий для возобновления зерновой сделки

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция хочет получить гарантии от Запада по снятию ограничений с экспорта российской агропродукции для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства в Анкаре, турецкая сторона на переговорах добивается от западных партнеров конкретных гарантий, поскольку их отсутствие уже привело к тому, что сделка была остановлена. Источник сообщил о продолжении переговоров по возобновлению черноморской инициативы, которые координируются ООН.

Договоренности по черноморской зерновой сделке были прекращены 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл, поскольку она не оправдала своего гуманитарного предназначения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для Москвы сейчас не представляется возможным вернуться к зерновой сделке, так как обязательства по отношению к ней не выполняются.

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    Семен Александров
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