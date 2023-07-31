Украине разрешили использовать порты в Хорватии для экспорта зерна

Украина и Хорватия договорились использовать порты на Дунае для экспорта зерна

Хорватия разрешила Украине использовать свои порты для экспорта зерна. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сайте министерства.

«Мы договорились о возможности использовать хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — написал Кулеба, поблагодарив Хорватию за «конструктивную помощь».

Министр добавил, что Киев будет работать над тем, чтобы проложить эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться предоставленной возможностью. «Это настоящий действенный вклад в продовольственную безопасность мира», — заключил он.

Ранее Украина попросила Евросоюз покрыть дополнительные расходы на зерновой коридор солидарности. Расходы на «коридоры солидарности», по подсчетам министерства сельского хозяйства, составят 30-40 долларов за тонну.