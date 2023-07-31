Украине разрешили использовать порты в Хорватии для экспорта зерна
Хорватия разрешила Украине использовать свои порты для экспорта зерна. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сайте министерства.
«Мы договорились о возможности использовать хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — написал Кулеба, поблагодарив Хорватию за «конструктивную помощь».
Министр добавил, что Киев будет работать над тем, чтобы проложить эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться предоставленной возможностью. «Это настоящий действенный вклад в продовольственную безопасность мира», — заключил он.
Ранее Украина попросила Евросоюз покрыть дополнительные расходы на зерновой коридор солидарности. Расходы на «коридоры солидарности», по подсчетам министерства сельского хозяйства, составят 30-40 долларов за тонну.