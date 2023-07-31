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17:17, 31 июля 2023Бывший СССР

Украине разрешили использовать порты в Хорватии для экспорта зерна

Украина и Хорватия договорились использовать порты на Дунае для экспорта зерна

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Хорватия разрешила Украине использовать свои порты для экспорта зерна. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сайте министерства.

«Мы договорились о возможности использовать хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — написал Кулеба, поблагодарив Хорватию за «конструктивную помощь».

Министр добавил, что Киев будет работать над тем, чтобы проложить эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться предоставленной возможностью. «Это настоящий действенный вклад в продовольственную безопасность мира», — заключил он.

Ранее Украина попросила Евросоюз покрыть дополнительные расходы на зерновой коридор солидарности. Расходы на «коридоры солидарности», по подсчетам министерства сельского хозяйства, составят 30-40 долларов за тонну.

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    Алевтина Запольская
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