Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:12, 31 июля 2023Силовые структуры

Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Красноярском крае

SHOT: неизвестный поджег оборудование на железной дороге в Красноярском крае

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Диверсия произошла около станции Шарыпово на тупиковом железнодорожном пути примерно в 5 утра. Злоумышленник оставил на месте поджога пустую бутылку из-под колы, пачку сигарет и перцовый баллончик «Жгучий перчик».

В результате произошедшего обгорело два релейных шкафа, отвечавших за системы сигнализации, централизации и блокировки. Возгорание потухло. Происшествие не повлияло на график движения поездов, так как они не курсировали по данному участку. Тупиковый путь не был электрифицирован.

30 июля сотрудники правоохранительных органов Калужской области начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог на железной дороге. Злоумышленник отогнул дверцу релейного шкафа, облил находившееся внутри оборудование горючей жидкостью и поджег ее. Из-за диверсии был задержан поезд МоскваАнапа.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-разведчик США назвал причину враждебности украинцев по отношению к русским

    Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Красноярском крае

    В МИД объяснили работу учебно-боевых центров России и Белоруссии

    Коуч раскрыла неочевидные преимущества случайного секса

    Пара занялась сексом в автобусе на глазах у десятков пассажиров и прохожих

    Американский политолог назвал страх Запада на Украине

    Выдвинута новая теория происхождения индоевропейских языков

    В Британии закрыли глаза на экспорт оборудования в Россию в обход санкций

    Москвичам предрекли эпоху холодных февралей

    Парень оставил без работы пытавшуюся уволить его начальницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости