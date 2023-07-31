Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Красноярском крае

SHOT: неизвестный поджег оборудование на железной дороге в Красноярском крае

Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Диверсия произошла около станции Шарыпово на тупиковом железнодорожном пути примерно в 5 утра. Злоумышленник оставил на месте поджога пустую бутылку из-под колы, пачку сигарет и перцовый баллончик «Жгучий перчик».

В результате произошедшего обгорело два релейных шкафа, отвечавших за системы сигнализации, централизации и блокировки. Возгорание потухло. Происшествие не повлияло на график движения поездов, так как они не курсировали по данному участку. Тупиковый путь не был электрифицирован.

30 июля сотрудники правоохранительных органов Калужской области начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог на железной дороге. Злоумышленник отогнул дверцу релейного шкафа, облил находившееся внутри оборудование горючей жидкостью и поджег ее. Из-за диверсии был задержан поезд Москва – Анапа.