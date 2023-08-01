Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:46, 1 августа 2023Ценности

Певица Валерия оценила свою внешность после инъекций ботокса

Певица Валерия объяснила причину отказа от ботокса словами «лицо как не мое»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Валерия объяснила причину отказа от инъекций ботокса словами «лицо как не мое». Интервью с ней публикует «Леди Mail.ru».

55-летняя исполнительница заявила, что перестала прибегать к данной процедуре, поскольку ее не устроили произошедшие из-за нее изменения во внешности. «Я смотрю на фото того периода и вижу, что выгляжу на них очень странно: лицо как не мое, просто кошмар. Выражение лица ужасно изменилось из-за ботокса. Уж лучше буду морщить лоб, тем более что под челкой все равно не видно», — оценила последствия уколов препарата звезда.

Она отметила, что теперь отдает предпочтение аппаратным процедурам, среди которых RF-лифтинг и «Ультраформер» (безоперационные методы омоложения и подтяжки кожи — прим. «Ленты.ру»), а также ходит на массаж. Что касается питания, артистка следит за пропорциями жиров и углеводов с помощью мобильного приложения и преимущественно не ограничивает себя в еде.

В июле Валерия раскрыла секрет моложавой внешности. На размещенном снимке 55-летняя исполнительница продемонстрировала свои обнаженные ноги во время процедуры лифтинга Scarlet.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом в США

    Россиянин с ножом похитил из магазина электронные сигареты и попал на видео

    В Кремле дали оценку ударам беспилотников по Москве-Сити

    Китаист объяснил призыв Си Цзиньпина к боеготовности

    Индийский аппарат Chandrayaan-3 направился к Луне

    Летевший в Сочи российский самолет экстренно сел в другом городе

    В Крыму заявили о готовности жить без воды из Днепра

    Лукашенко понадеялся не применять ядерное оружие

    Успенская раскрыла причину отказа судиться с хирургом Хайдаровым

    Raiffeisen Bank International стал меньше зарабатывать в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости