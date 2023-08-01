Певица Валерия оценила свою внешность после инъекций ботокса

Певица Валерия объяснила причину отказа от ботокса словами «лицо как не мое»

Российская эстрадная певица Валерия объяснила причину отказа от инъекций ботокса словами «лицо как не мое». Интервью с ней публикует «Леди Mail.ru».

55-летняя исполнительница заявила, что перестала прибегать к данной процедуре, поскольку ее не устроили произошедшие из-за нее изменения во внешности. «Я смотрю на фото того периода и вижу, что выгляжу на них очень странно: лицо как не мое, просто кошмар. Выражение лица ужасно изменилось из-за ботокса. Уж лучше буду морщить лоб, тем более что под челкой все равно не видно», — оценила последствия уколов препарата звезда.

Она отметила, что теперь отдает предпочтение аппаратным процедурам, среди которых RF-лифтинг и «Ультраформер» (безоперационные методы омоложения и подтяжки кожи — прим. «Ленты.ру»), а также ходит на массаж. Что касается питания, артистка следит за пропорциями жиров и углеводов с помощью мобильного приложения и преимущественно не ограничивает себя в еде.

В июле Валерия раскрыла секрет моложавой внешности. На размещенном снимке 55-летняя исполнительница продемонстрировала свои обнаженные ноги во время процедуры лифтинга Scarlet.