В Минобороны назвали ЧВК инструментом для захвата власти

Советник главы Минобороны Ильницкий назвал ЧВК инструментом для захвата власти

Частные военные компании (ЧВК) являются инструментом для захвата власти, заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества». Фрагменты публикации приводит РИА Новости.

Автор материала назвал ЧВК одним из элементов стратегии разрушения национальных государств. Создание структур этого типа направлено на присвоение права и применение силы, пояснил он.

Современные ЧВК, помимо военной, имеют и медийную составляющую, считает Ильницкий. «Это вооруженные структуры со своей мощной и весьма разветвленной системой информационного обеспечения», — говорится в статье. Государство же частные военные компании воспринимают как кормовую базу, добавил он.

Узаконивание ЧВК в России привело бы к развалу государства, делает вывод советник министра обороны. «Монополия на насилие должна исключительно и строго сохраняться за российским государством», — резюмировал Ильницкий.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в законе о ЧВК. При этом она выразила готовность верхней палаты рассмотреть соответствующий законопроект в случае его разработки.

