В Минобороны назвали ЧВК инструментом для захвата власти
Частные военные компании (ЧВК) являются инструментом для захвата власти, заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества». Фрагменты публикации приводит РИА Новости.
Автор материала назвал ЧВК одним из элементов стратегии разрушения национальных государств. Создание структур этого типа направлено на присвоение права и применение силы, пояснил он.
Современные ЧВК, помимо военной, имеют и медийную составляющую, считает Ильницкий. «Это вооруженные структуры со своей мощной и весьма разветвленной системой информационного обеспечения», — говорится в статье. Государство же частные военные компании воспринимают как кормовую базу, добавил он.
Узаконивание ЧВК в России привело бы к развалу государства, делает вывод советник министра обороны. «Монополия на насилие должна исключительно и строго сохраняться за российским государством», — резюмировал Ильницкий.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в законе о ЧВК. При этом она выразила готовность верхней палаты рассмотреть соответствующий законопроект в случае его разработки.