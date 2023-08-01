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09:08, 1 августа 2023Россия

В Минобороны назвали ЧВК инструментом для захвата власти

Советник главы Минобороны Ильницкий назвал ЧВК инструментом для захвата власти

Фото: Reuters

Частные военные компании (ЧВК) являются инструментом для захвата власти, заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества». Фрагменты публикации приводит РИА Новости.

Автор материала назвал ЧВК одним из элементов стратегии разрушения национальных государств. Создание структур этого типа направлено на присвоение права и применение силы, пояснил он.

Современные ЧВК, помимо военной, имеют и медийную составляющую, считает Ильницкий. «Это вооруженные структуры со своей мощной и весьма разветвленной системой информационного обеспечения», — говорится в статье. Государство же частные военные компании воспринимают как кормовую базу, добавил он.

Узаконивание ЧВК в России привело бы к развалу государства, делает вывод советник министра обороны. «Монополия на насилие должна исключительно и строго сохраняться за российским государством», — резюмировал Ильницкий.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в законе о ЧВК. При этом она выразила готовность верхней палаты рассмотреть соответствующий законопроект в случае его разработки.

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    Алан Босиков
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