Госдума предложила ограничить иностранные исследования в России

Депутат Госдумы Гутенев предложил ограничить иностранные исследования в России

Депутат Госдумы Владимир Гутенев предложил ограничить иностранные исследования в России. По его словам, законопроект об ограничении исследовательской деятельности в стране касается трех крупнейших западных компаний, которые работают в России уже несколько десятилетий в интересах недружественных государств, пишет РИА Новости.

Речь идет, в частности, о GFK. Это крупнейший в Германии и четвертый по величине в мире научно-исследовательский институт маркетинга. Кроме этого, Гутенев назвал французскую международную маркетингово-исследовательскую компанию Ipsos. Она занимается исследованиями в сферах лекарственного обеспечения и рекомендованных медикаментов.

В свою очередь, американская компания Nielsen специализируется на анализе рынков и поведении потребителей. Деятельность данных компаний может представлять интерес для иностранных правительственных структур.

Группа депутатов 31 июля внесла в Госдуму законопроект, который вводит ограничения для исследовательской деятельности иностранных компаний в России. В частности, чтобы заниматься сбором и обработкой данных, компания должна быть зарегистрирована на российской территории. Кроме того, не менее 80 процентов ее уставного капитала должно принадлежать российским юридическим или физическим лицам.

Гутенев напомнил, что аналогичные ограничения уже давно действуют в других странах, в том числе США и Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что власти России осложнили иностранному бизнесу выход из местного бизнеса. Для этого они сформировали новый перечень требований для заключения сделки о продаже активов.

Так, в обновленном списке десять пунктов, значительная часть из которых уже действует применительно к продаже российского бизнеса компаниями из «недружественных стран».