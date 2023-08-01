Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:15, 1 августа 2023Бывший СССР

В Раде назвали кандидатуру нового посла Украины в Лондоне

Депутат Гончаренко: министр обороны Резников может стать новым послом в Лондоне

Фото: May James / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По мнению депутата, в офисе президента Владимира Зеленского хотят снять Резникова с поста министра обороны из-за коррупционных скандалов в Вооруженных силах Украины. Вместо него на эту должность могут поставить главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Гончаренко уточнил, что в Великобритании уже дали одобрение на эту кандидатуру на должность посла Украины.

Ранее Зеленский уволил посла республики в Великобритании Вадима Пристайко после критики в свой адрес. Бывший посол назвал нездоровым сарказмом реакцию Зеленского на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который отметил, что Киеву стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом в США

    Россиянин с ножом похитил из магазина электронные сигареты и попал на видео

    В Кремле дали оценку ударам беспилотников по Москве-Сити

    Китаист объяснил призыв Си Цзиньпина к боеготовности

    Индийский аппарат Chandrayaan-3 направился к Луне

    Летевший в Сочи российский самолет экстренно сел в другом городе

    В Крыму заявили о готовности жить без воды из Днепра

    Лукашенко понадеялся не применять ядерное оружие

    Успенская раскрыла причину отказа судиться с хирургом Хайдаровым

    Raiffeisen Bank International стал меньше зарабатывать в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости