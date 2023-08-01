В Раде назвали кандидатуру нового посла Украины в Лондоне

Депутат Гончаренко: министр обороны Резников может стать новым послом в Лондоне

Министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По мнению депутата, в офисе президента Владимира Зеленского хотят снять Резникова с поста министра обороны из-за коррупционных скандалов в Вооруженных силах Украины. Вместо него на эту должность могут поставить главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Гончаренко уточнил, что в Великобритании уже дали одобрение на эту кандидатуру на должность посла Украины.

Ранее Зеленский уволил посла республики в Великобритании Вадима Пристайко после критики в свой адрес. Бывший посол назвал нездоровым сарказмом реакцию Зеленского на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который отметил, что Киеву стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие.