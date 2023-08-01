Нейробиологи назвали пять способов поддержания здоровья мозга

Профессор Шепард: здоровый сон снижает вероятность развития болезни Альцгеймера

Нейробиологи из США назвали способы, которыми пользуются сами для поддержания здоровой работы мозга. Об этом сообщает Insider.

Профессор Университета Юты Джейсон Шепард считает, что лучшим способом заботы о здоровье головного мозга является соблюдение правильного режима сна. Он лично старается спать не меньше шести-семи часов в сутки. Нейробиолог рассказал, что во сне мозг обрабатывает новую информацию, формирует воспоминания, а также избавляется от амилоидных бляшек — скоплений токсичных белков, которые, в частности, повышают вероятность развития болезни Альцгеймера.

Также Шепард посоветовал уделять занятиям спортом не менее 150 минут в неделю. Это укрепляет сердце, которое в свою очередь лучше снабжает кровью мозг. Согласно научным данным, люди, регулярно занимающиеся спортом, имеют более низкий риск столкнуться с болезнью Альцгеймера с возрастом. Кроме того, у активных людей с годами в принципе медленнее снижаются когнитивные способности.

Сам ученый поддерживает физическую активность совершая трехкилометровые прогулки со своими собаками пару раз в неделю, а также работая судьей на регбийных матчах по выходным.

Шепард также посоветовал стараться постоянно узнавать что-то новое для поддержания правильной работы мозга. Это, по его словам, позволит сохранить пластичность мозга и остроту ума.

Нейробиолог Талия Лернер из Северо-Западного университета Чикаго отметила, что для здоровья мозга вредно одиночество. Она утверждает, что люди с прочными и обширными социальными связами живут дольше, чем одиночки. «Общаться с другими людьми очень полезно для эмоциональной сферы человека, а это, в свою очередь, полезно для мозга», — сказала специалистка. Она добавила, что даже общение на расстоянии, например, при помощи социальных сетей, оказывает благотворное влияние на человека.

Сама Лернер устроилась волонтером в школу детей и перезнакомилась со всеми родителями. Она считает, что волонтерская работа — отличный способ найти новых знакомых.

Кроме того, аспирантка-невролог Эмили Макдональд напомнила, что для поддержания работы мозга важен сбалансированный рацион. Она привела данные исследований, которые показывают, что продукты с высоким уровнем обработки — например, полуфабрикаты из магазина или картофель фри — в целом вредны для организма. Многие из них содержат слишком много сахара и способствуют развитию диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.

Повышенное кровяное давление и уровень холестерина вредят в том числе и здоровью мозга, пояснила Макдональд. Она рекомендует заменить вредную еду на овощи, фрукты, нежирное мясо и цельнозерновые продукты. «Ваш мозг неотделим от остального организма, и то, что полезно для тела, полезно и для мозга», — заявила специалистка.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для улучшения памяти и когнитивных способностей у людей старше 50 лет. Среди полезных продуктов он перечислил жирную морскую рыбу, орехи и овощи.