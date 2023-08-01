Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:46, 1 августа 2023Забота о себе

Нейробиологи назвали пять способов поддержания здоровья мозга

Профессор Шепард: здоровый сон снижает вероятность развития болезни Альцгеймера

Фото: Triff / Shutterstock / Fotodom

Нейробиологи из США назвали способы, которыми пользуются сами для поддержания здоровой работы мозга. Об этом сообщает Insider.

Профессор Университета Юты Джейсон Шепард считает, что лучшим способом заботы о здоровье головного мозга является соблюдение правильного режима сна. Он лично старается спать не меньше шести-семи часов в сутки. Нейробиолог рассказал, что во сне мозг обрабатывает новую информацию, формирует воспоминания, а также избавляется от амилоидных бляшек — скоплений токсичных белков, которые, в частности, повышают вероятность развития болезни Альцгеймера.

Также Шепард посоветовал уделять занятиям спортом не менее 150 минут в неделю. Это укрепляет сердце, которое в свою очередь лучше снабжает кровью мозг. Согласно научным данным, люди, регулярно занимающиеся спортом, имеют более низкий риск столкнуться с болезнью Альцгеймера с возрастом. Кроме того, у активных людей с годами в принципе медленнее снижаются когнитивные способности.

Сам ученый поддерживает физическую активность совершая трехкилометровые прогулки со своими собаками пару раз в неделю, а также работая судьей на регбийных матчах по выходным.

Шепард также посоветовал стараться постоянно узнавать что-то новое для поддержания правильной работы мозга. Это, по его словам, позволит сохранить пластичность мозга и остроту ума.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Нейробиолог Талия Лернер из Северо-Западного университета Чикаго отметила, что для здоровья мозга вредно одиночество. Она утверждает, что люди с прочными и обширными социальными связами живут дольше, чем одиночки. «Общаться с другими людьми очень полезно для эмоциональной сферы человека, а это, в свою очередь, полезно для мозга», — сказала специалистка. Она добавила, что даже общение на расстоянии, например, при помощи социальных сетей, оказывает благотворное влияние на человека.

Сама Лернер устроилась волонтером в школу детей и перезнакомилась со всеми родителями. Она считает, что волонтерская работа — отличный способ найти новых знакомых.

Кроме того, аспирантка-невролог Эмили Макдональд напомнила, что для поддержания работы мозга важен сбалансированный рацион. Она привела данные исследований, которые показывают, что продукты с высоким уровнем обработки — например, полуфабрикаты из магазина или картофель фри — в целом вредны для организма. Многие из них содержат слишком много сахара и способствуют развитию диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.

Повышенное кровяное давление и уровень холестерина вредят в том числе и здоровью мозга, пояснила Макдональд. Она рекомендует заменить вредную еду на овощи, фрукты, нежирное мясо и цельнозерновые продукты. «Ваш мозг неотделим от остального организма, и то, что полезно для тела, полезно и для мозга», — заявила специалистка.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для улучшения памяти и когнитивных способностей у людей старше 50 лет. Среди полезных продуктов он перечислил жирную морскую рыбу, орехи и овощи.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Евросоюза не эскалировать СВО из-за атак на Москву

    Президент Литвы обвинил главу Минобороны в раскрытии служебной информации

    Раскрыта степень влияния жары на работу электромобилей

    Москвичей предупредили об увеличении количества ос в городе

    Россиянин сдал в багаж 200 килограммов краба и 12 лап гималайского медведя

    Дочь Мадонны снялась голой для рекламы модного бренда

    Бывшему премьер-министру Великобритании помешали тритоны

    Названы возможные причины усиления запаха пота

    Эксперта из реалити-шоу «Пацанки» обвинили в задержке зарплат

    Цена нефти Brent продолжила снижение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости