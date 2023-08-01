Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:43, 1 августа 2023Наука и техника

Инженер оценил повреждения российских Ка-52 в зоне СВО

Инженер: вертолеты Ка-52 в зоне СВО в 90 процентах возвращаются без повреждений

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские вертолеты Ка-52, используемые в зоне специальной военной операции (СВО) в 90 процентах случаев возвращаются без повреждений. С такой оценкой выступил инженер с позывным Медведь. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, это — повседневная деятельность, и во время СВО такое происходит чуть ли не каждый десятый вылет. Где-то обшивку порвет <…>, естественно, задействуются все силы для восстановления и ввода в строй поврежденных машин», — сказал специалист.

Одной из главных особенностей Ка-52 инженер назвал соосное расположение несущих винтов и отсутствии рулевого винта, что намного увеличивает маневренность машины. По его словам, в зоне СВО используются вертолеты с повышенным бронированием.

Командир Ка-52 с позывным Маяк добавил, что нередко вертолет работает по наземным целям с кабрирования — задирая нос выше горизонта и применяя оружие по навесной траектории, что позволяет не заходить в контролируемые вражеской противовоздушной обороны области.

Материалы по теме:
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023

«Неуправляемые ракеты летят гораздо дальше в таком случае. Система управления вооружения вертолета сама рассчитывает необходимые параметры, которые нужно задать», — сказал он.

В июле в колонке для издания 19FortyFive офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что российские военные эффективно используют вертолет Ка-52 для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили о контроле российских сил над Клещеевкой

    Джиджи Хадид поделилась фото в бикини

    В окрестностях Солнечной системы обнаружили две новые экзопланеты

    В Госдуме рассказали о планах депутатов на время каникул

    Россиянам рассказали о способах погасить долги за ЖКУ

    Россияне смешивали спирт с красителями в гараже и продавали в магазинах

    Выходцы из России заполонили армию Израиля

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и убрали охрану

    Экономист высказался о будущем курса рубля

    Москвичка перепутала взрыв духовки с прилетом беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости