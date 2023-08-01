Инженер оценил повреждения российских Ка-52 в зоне СВО

Инженер: вертолеты Ка-52 в зоне СВО в 90 процентах возвращаются без повреждений

Российские вертолеты Ка-52, используемые в зоне специальной военной операции (СВО) в 90 процентах случаев возвращаются без повреждений. С такой оценкой выступил инженер с позывным Медведь. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, это — повседневная деятельность, и во время СВО такое происходит чуть ли не каждый десятый вылет. Где-то обшивку порвет <…>, естественно, задействуются все силы для восстановления и ввода в строй поврежденных машин», — сказал специалист.

Одной из главных особенностей Ка-52 инженер назвал соосное расположение несущих винтов и отсутствии рулевого винта, что намного увеличивает маневренность машины. По его словам, в зоне СВО используются вертолеты с повышенным бронированием.

Командир Ка-52 с позывным Маяк добавил, что нередко вертолет работает по наземным целям с кабрирования — задирая нос выше горизонта и применяя оружие по навесной траектории, что позволяет не заходить в контролируемые вражеской противовоздушной обороны области.

«Неуправляемые ракеты летят гораздо дальше в таком случае. Система управления вооружения вертолета сама рассчитывает необходимые параметры, которые нужно задать», — сказал он.

В июле в колонке для издания 19FortyFive офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что российские военные эффективно используют вертолет Ка-52 для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины.