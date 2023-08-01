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19:26, 1 августа 2023Бывший СССР

Президент Литвы обвинил главу Минобороны в раскрытии служебной информации

Президент Литвы Науседа обвинил главу Минобороны в раскрытии служебных сведений

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил главу Министерства обороны прибалтийской республики Арвидаса Анушаускаса в раскрытии служебной информации. Об этом сообщает литовский новостной портал LRT.

Ранее Анушаускаса опубликовал в социальных сетях запись, в которой сообщил, что Вильнюс намерен отправить в Берлин письмо с желанием приобрести танки Leopard, отказавшись от идеи покупки американских M1 Abrams.

Науседа, в свою очередь, заявил, что Анушаускаса раскрыл информацию «ограниченного пользования», которой не следует делиться в социальных сетях.

Ранее глава Минобороны Литвы сообщил, что страна планирует создать дивизию, для чего там собираются закупать военную технику, в том числе танки. По его словам, в нынешних условиях стране надо укреплять обороноспособность.

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    Алевтина Запольская
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