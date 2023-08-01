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13:42, 1 августа 2023Моя страна

Нейросети решат проблему озеленения в Татарстане

На «НейроХакатоне» в Казани неросети решат задачи в области комфорта населения

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Образовательная платформа GeekBrains в партнерстве с Институтом развития городов Татарстана проведут открытый финал «НейроХакатона». Его цель — определить возможности применения искусственного интеллекта для решения проблем социального характера и разработать инновационные подходы к решению актуальных задач в сфере благоустройства, говорится в пресс-релизе, поступившем редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 9 августа на территории IT-парк имени Башира Рамеева в Казани, а результаты будут представлены на следующий день на крупнейшем форуме современных технологий «НейроКазань», который соберет более пяти тысяч участников со всего мира. Они будут разрабатывать инновационные подходы к решению актуальных проблем в сфере благоустройства и покажут применимость нейросетей для задач в области комфорта населения.

Cреди ключевых кейсов мероприятия, которые участники будут выполнять с помощью нейросетей, —определение локаций и составление туристических маршрутов по Республике Татарстан, выявление незаконной вырубки и планирование озеленения в регионе, а также развитие дог-френдли среды и отслеживание одиночных и стайных бродячих собак, которые могут представлять опасность для людей.

В июле в Казани в IT-парке имени Башира Рамеева состоялся ежегодный форум «Производительность 360». Управленцы обсудили итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений и поделились решениями, которые помогли им справиться с трудностями.

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    Карина Черных
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