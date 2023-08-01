Китаист объяснил призыв Си Цзиньпина к боеготовности

Китаист Кашин: призыв Си Цзиньпина к боеготовности является традиционным

Призыв председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к повышению боеготовности является традиционным и не говорит о воинственных намерениях, объяснил китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Си Цзиньпин в обращении к Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил, что военные должны повысить свою боеспособность и боеготовность. Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем.

Си Цзиньпин в качестве председателя Центрального военного совета регулярно выступает с речами по вопросам военного строительства, посещает воинские части, рассказал политолог. По его словам, на протяжении всего правления политика в его высказываниях встречались характерные выражения о том, что надо готовиться к войне и повышать боеготовность.

«О каких-то воинственных намерениях это не говорит, и более того схожие выражения использовались, например, его предшественником Ху Цзиньтао в эпоху, когда ситуация была гораздо более спокойной. С точки зрения китайских руководителей это просто призыв к реальному повышению боеготовности вооруженных сил, к чему, в общем-то, призывают во всех странах, просто здесь из-за традиций политического языка это может звучать более прямолинейно», — прокомментировал Кашин.

Ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что военная помощь США Тайваню не помешает воссоединению с Китаем.

