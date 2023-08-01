Соратников Тесака осудили на сроки от 8 до 15 лет за убийства

Подмосковный суд приговорил соратников Тесака к 8-15 годам заключения

Подмосковный суд вынес приговор группе бывших сторонников ныне покойного националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) за убийства по мотиву межнациональной розни. Об этом сообщает «Интерфакс».

Семена Токмакова, Андрея Кайля, Алексея Гудилина, Павла Хрулева, Александра Лысенкова и Максима Хотулева признали виновными по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотиву национальной ненависти и вражды. Токмаков и Кайль получили по 15 лет колонии, Гудилин и Хрулев — по 13 лет, Хотулев — 10 лет, а Лысенков — 8 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2003 году Тесак и его соучастники совершили шесть убийств — в Смоленской области, Сергиево-Посадском районе Московской области и на территории национального парка «Лосиный остров». Злоумышленники также рассылали в посольства других государств обращения о нетерпимости к иностранцам и публиковали видео преступлений в интернет.

Следственный комитет России (СКР) в конце октября 2022 года завершил расследование уголовного дела. Для этого было проведено более 40 экспертиз, осмотрены места происшествий и обнаружены захоронения тел.

Максима Марцинкевича 16 сентября 2020 года обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке было сказано, что он опасается за свою жизнь.