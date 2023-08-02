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21:27, 2 августа 2023Спорт

Любительский клуб выбил профессиональный из розыгрыша Кубка России по футболу

Медийный клуб 2DROTS победил «Сахалин» со счетом 2:0 в 1/256 финала Кубка России

Фото: Nigel Msipa / Unsplash

Медийная команда 2DROTS выбила профессиональный клуб «Сахалин», представляющий Вторую лигу, в 1/256 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Москвич» и завершилась со счетом 2:0. На 70-й минуте пенальти реализовал защитник Денис Гудаев. Через три минуты преимущество любительской команды увеличил Максим Фролов.

В прошлом сезоне 2DROTS также выступал в Кубке России, дойдя до 1/128 финала турнира. На этой стадии команда проиграла ивановскому «Текстильщику» из Второй лиги.

2DROTS представляет любительскую Медиалигу. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.

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    Анастасия Борисова
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