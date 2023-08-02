Все вокруг шутят про Райана Гослинга. Как задолго до «Барби» он стал любимым мемом россиян и символом самца-одиночки?

Актер Райан Гослинг, в последнее время появляющийся в сети исключительно в образе жизнерадостного Кена из фильма «Барби», привлек внимание любителей мемов задолго до премьеры комедии. Почетное место в пантеоне мемных героев он занял благодаря ролям в куда более драматичных фильмах. Пользователи сети нередко узнавали себя в его загадочных и суровых героях, которые к тому же идеально вписались в мрачную эстетику думеров — депрессивных миллениалов, которые не хотят радоваться жизни. Причем особую популярность Гослинг снискал именно в Рунете: со временем там начали превращать в мемы практически каждое его фото.

Как Кен из «Барби» превратился в мем?

Практически сразу после того, как в сети оказалась фотография Гослинга в образе Кена, на которой он позировал в голубой безрукавке на фоне розовых декораций, снимок стал мемом. Одни иронизировали над непривычно гламурным образом Гослинга, а другие сравнивали его с героями, которых актер сыграл в фильмах «Драйв» и «Бегущий по лезвию 2049». Причем это сравнение нередко иллюстрировали различными жизненными ситуациями.

Изображение: группа «лизон и мемы» во «ВКонтакте»

«Барби» вышел в мировой прокат 21 июля — в один день с драмой «Оппенгеймер» о физике Роберте Оппенгеймере, отце атомной бомбы. Контраст сюжета, цветовой палитры и атмосферы этих фильмов моментально дал старт еще одному витку мемов. Поначалу авторы мемов представляли, как по-разному выглядит аудитория этих премьер, а затем перешли к куда более абстрактным сравнениям.

Если ты честен с собой, ты идешь либо на «Барби», либо на «Опенгеймера». Это два разных типа людей, живущих в непересекающихся мирах. Пора выбрать свою сторону. Мы с пацанами, конечно, идем на «Барби» Несмешное кино пользователь Twitter

Контраст, похожий на разницу между «Барби» и «Оппенгеймером», пользователи сети находили в фотографиях бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кадрах из сериала «Моя прекрасная няня» и снимках миллиардера Илона Маска. «Мальчик: идет на "Оппенгеймера". Мужчина: идет на "Барби". Дед: идет на "Миссия невыполнима"», — шутили в Twitter.

Фото: группа MemeBlog во «ВКонтакте»

Мемы с Гослингом полюбили в сети задолго до «Барби»

Жизнерадостный и незадачливый Кен в «Барби» — не самая типичная роль для Гослинга. Актер снимался в самых разных амплуа, а по-настоящему культовыми в интернете стали две его более серьезные роли. Одна из них — молчаливый, загадочный и безымянный водитель из триллера «Драйв». Второй — образ андроида и охотника за головами Кея из фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Хотя эти картины довольно разные, у героев Гослинга есть нечто схожее. И водитель, и андроид мало показывают свои эмоции, оба попадают в сложные ситуации, борются против внешних обстоятельств и врагов и, кроме того, получают серьезные ранения в конце фильма.

Особенно много в сети обсуждали открытую концовку «Драйва»: там, в отличие от «Бегущего по лезвию 2049», уход из жизни главного героя выглядит не столь очевидным, поэтому у зрителей создается впечатление, что герой мог выжить

Обоих персонажей Гослинга объединяет и то, что для многих зрителей, особенно молодых мужчин, они почти что превратились в ролевые модели. И пока одни скромно искали у себя и у героев этих фильмов общие черты, другие использовали кадры из фильмов в меме «Вау, да это же буквально я» — картинках, в которых высмеивается утверждение человека о его сходстве с каким-либо героем вопреки тому, что в действительности между ними мало общего.

Гослинг стал олицетворением «сигма-самца» и героем «думеров»

Сигма-самцами в интернете называют независимых от мнения окружающих мужчин, которые выстраивают свою жизнь согласно собственным предпочтениям и взглядам, своеобразных «волков-одиночек». Нередко в сигмы записывают отрицательных персонажей или антигероев — например, Патрика Бэйтмана из «Американского психопата» или Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба».

При этом пока одни шутят над такими образами и создают о них мемы, другие относятся к идее сигма-самцов крайне серьезно: в сети можно даже найти статьи с рекомендациями о том, как стать таким мужчиной.

Посмотрел «Драйв» и «Бегущего по лезвию 2049», моя трансформация в сигму потихоньку начинается

Daniel Being Kenough пользователь Twitter

Изображение: группа «Райан Гослинг на каждый день» во «ВКонтакте»

А еще безэмоциональные, суровые и сталкивающиеся с гнетом внешних обстоятельств персонажи актера напомнили пользователям соцсетей думеров. Думеры — как правило, депрессивные и одинокие молодые люди, не видящие перспектив в будущем и ощущающие себя обреченными. Обычно их изображают как грустных парней в черной одежде, в шапке и с сигаретой в зубах. Считается, что думеров и связанную с ними эстетику особенно любят в России и некоторых странах бывшего СССР.

Мрачных думеров легко представить на фоне панельных многоэтажек и серого зимнего неба. В них можно узнать имеющихся почти у каждого знакомых, которые не сумели найти свое место в жизни

Особенно популярными мемы с Гослингом стали в России

Хотя над мемами с Гослингом-сигмой, Гослингом-думером и другими образами актера смеялись во всем мире, особенно его полюбили русскоязычные мемоделы. Нередко с помощью фотошопа его помещали в российскую действительность, например, «устраивали» на должность продавца в «Магните» или водителя маршрутки. Ему же приписывали нелепые псевдофилософские цитаты. «Вот как так получается, что абсолютно в любом фильме Райан Гослинг играет буквально меня?», «"Делу — время, потехе — хе-хе-хе-хе". Райан Гослинг», — шутили над мемами об актере в Twitter.

Почему Райан Гослинг так популярен в России? Я видел много мемов о нем в рунете и, похоже, в России и других восточноевропейских странах, таких как Украина и Белоруссия, есть культ Гослинга. Это правда?

пользователь Reddit

В социальной сети «ВКонтакте» есть множество пабликов, посвященных мемной стороне Гослинга, например, «Райан Гослинг на каждый день», «Райан Гослинг как смысл жизни». При этом в Рунете давно отошли от шаблонов «Драйва» и «Бегущего по лезвию» — теперь мемом становится едва ли не каждое яркое фото с Гослингом.

К примеру, весной 2023 года в Рунете начали смеяться над старой фотографией актера, где он сидел на стуле и смотрел в камеру. Пользователям показалось, что актер выглядит весьма уверенным в себе и непринужденным — так снимок с ним попал в нецензурный мем «Да *** мне». Его герой — человек, который нашел в себе смелость не только не реагировать на внешние обстоятельства, но и открыто говорить об этом окружающим.

Изображение: группа «Райан Гослинг на каждый день» во «ВКонтакте»

Несмотря на то что в фильме «Барби» Гослинг предстал в очень необычном для интернет-фанатов амплуа, многие любители мемов об актере заверили, что добавят и этот образ в копилку любимых. Уже после премьеры фильма в сети решили, что Кен прочно вошел в число излюбленных персонажей поклонников Гослинга. «Я люблю тебя. Люблю тебя в каждой вселенной», — гласит подпись к одному из таких мемов, в котором Гослинг-Кен изображен рядом с другими героями актера.