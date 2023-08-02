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16:45, 2 августа 2023Мир

Боливия передала России заявку на вступление в БРИКС

Посольство Боливии передало России заявку о желании вступить в БРИКС

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посольство Боливии передало России заявку о желании вступить в БРИКС, сообщила посол страны в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте. Ее цитирует ТАСС.

Также она объяснила желание южноамериканской страны вступить в организацию. По ее словам, Боливия считает БРИКС той площадкой, которая способна строить многополярный мир. «Потому что есть демократический диалог, и появляются новые организации и институции. И мы считаем, что Боливия сможет передать свой опыт как свободная и независимая страна», — добавила Рамос Урсагасте.

Кроме того, Боливия прорабатывает визит президента страны Луиса Арсе в Россию, но точный срок пока не определен, добавила посол.

31 июля министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта сообщил, что страна официально заявила о желании вступить в группу БРИКС.

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