Бритни Спирс станцевала на камеру в двух бюстгальтерах
Певица Бритни Спирс станцевала на камеру в двух бюстгальтерах и кожаных сапогах
Американская певица Бритни Спирс вновь станцевала на камеру в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На размещенном видео 41-летняя артистка запечатлена в двух кружевных бюстгальтерах и красных стрингах. Ее внешний вид дополнили кожаные сапоги черного цвета. Кроме того, поп-исполнительница подвела глаза темным карандашом и распустила волосы.
Публикация набрала 225 тысяч лайков.
В июле Бритни Спирс исполнила танец перед поклонниками без музыкального сопровождения. Поп-исполнительница записала ролик, на котором совершала энергичные движения в бикини красного цвета и коричневых туфлях.