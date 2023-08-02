Бритни Спирс станцевала на камеру в двух бюстгальтерах

Певица Бритни Спирс станцевала на камеру в двух бюстгальтерах и кожаных сапогах

Американская певица Бритни Спирс вновь станцевала на камеру в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 41-летняя артистка запечатлена в двух кружевных бюстгальтерах и красных стрингах. Ее внешний вид дополнили кожаные сапоги черного цвета. Кроме того, поп-исполнительница подвела глаза темным карандашом и распустила волосы.

Публикация набрала 225 тысяч лайков.

В июле Бритни Спирс исполнила танец перед поклонниками без музыкального сопровождения. Поп-исполнительница записала ролик, на котором совершала энергичные движения в бикини красного цвета и коричневых туфлях.