Названа опасность от включенного кондиционера в машине

Врач-терапевт Попова: от включенного в машине кондиционера можно простудиться

В жаркую погоду существует риск простудиться от включенного кондиционера в машине. Опасность этого в разговоре с «Аргументами и фактами» назвала врач-терапевт Елена Попова.

По словам эксперта, оптимальной температурой в салоне считается 22-25 градусов Цельсия. При включенном кондиционере повышается риск простудиться. Так, перепад температур не должен быть больше 10 градусов.

«Также при использовании кондиционера лучше настраивать рассеянный поток воздуха. Также нужно помнить о своевременной замене фильтров. Если этого не делать — кондиционер быстро превратится в рассадник инфекций и аллергенов. Дышать таким воздухом будет небезопасно», — заявила Попова.

Ранее кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин сообщил, что в жаркую погоду существует риск развития теплового удара. Чтобы этого избежать, следует соблюдать меры предосторожности.