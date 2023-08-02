Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:28, 2 августа 2023Среда обитания

Названа опасность от включенного кондиционера в машине

Врач-терапевт Попова: от включенного в машине кондиционера можно простудиться

Фото: Erik Witsoe / Unsplash

В жаркую погоду существует риск простудиться от включенного кондиционера в машине. Опасность этого в разговоре с «Аргументами и фактами» назвала врач-терапевт Елена Попова.

По словам эксперта, оптимальной температурой в салоне считается 22-25 градусов Цельсия. При включенном кондиционере повышается риск простудиться. Так, перепад температур не должен быть больше 10 градусов.

«Также при использовании кондиционера лучше настраивать рассеянный поток воздуха. Также нужно помнить о своевременной замене фильтров. Если этого не делать — кондиционер быстро превратится в рассадник инфекций и аллергенов. Дышать таким воздухом будет небезопасно», — заявила Попова.

Ранее кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин сообщил, что в жаркую погоду существует риск развития теплового удара. Чтобы этого избежать, следует соблюдать меры предосторожности.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Мужчина с гранатой сдался полиции после переговоров с главой Башкирии

    В Финляндии отказались упрощать условия въезда россиянам

    12 членов крупнейшей в России банды Гагиева получили от 12 лет до пожизненного

    Перечислены особенности регулирования движения электросамокатов

    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

    Больше ста литров разъедающей асфальт кислоты обнаружили среди мусора в Москве

    Курс юаня достиг максимума почти за полтора года

    Польша заявила протест Белоруссии из-за вертолетов над границей

    Названа опасность от включенного кондиционера в машине

    ВМС США получат девять новых эсминцев типа Arleigh Burke

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости