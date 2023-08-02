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12:05, 2 августа 2023Среда обитания

В одной стране запретили ввоз старых машин для решения глобальной проблемы

Президент Таджикистана Рахмон запретил ввоз старых машин для улучшения экологии

Фото: Sputnik / Alexei Danichev / Pool / Reuters

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил ввоз в республику автомобилей, выпущенных раньше 2013 года. Об этом сообщает Национальной информационное агентство ХОВАР со ссылкой на соответствующее постановление, подписанное главой республики.

Данная мера необходима для улучшения экологической ситуации в стране, а также предотвращения рисков увеличения числа дорожно-транспортных происшествий. Согласно положениям постановления, осуществлять контроль над реализацией запрета будут представители местной Таможенной службы и Министерства внутренних дел.

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Эта мера вступит в силу со 2 октября 2023 года. «Запретить ввоз автомобильных транспортных средств выпуска до 2013 года (товарных позиций 8702, 8703, 8704 и 8705 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан)», — говорится в постановлении.

В то же время предыдущее постановление о запрете ввоза в республику транспортных средств, выпущенных после 2005 года, напротив, утратило силу.

В начале 2022 года проблемой загрязнения воздуха автомобилями озаботились в еще одной стране — Великобритании. Речь шла о появлении в Оксфорде первой полностью свободной от выбросов углекислого газа (CO2) зоны в стране, за загрязнение экологии которой придется платить водителям машин, работающих на бензиновых, дизельных и гибридных двигателях. Диапазон штрафов составил от 2 до 10 фунтов (от 207 до 1035 рублей) в день в зависимости от степени причиненного экоущерба.

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    Анатолий Акулов
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