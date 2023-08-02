Стало известно о расставании Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер

Тимоти Шаламе расстался с Кайли Дженнер после выхода фильма «Вилли Вонка»

Телезвезда Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе расстались после пяти месяцев отношений. Об этом сообщает издание Aceshowbiz.

Так, стало известно, что роман знаменитостей был всего лишь пиаром для фильма «Вилли Вонка», где Шаламе сыграл главную роль. По словам инсайдера (имя и фамилия не раскрываются), после выхода кинокартины актер бросил предпринимательницу, поскольку она стала ему не нужна.

Однако мать Кайли Крис Дженнер заявила, что у звезд не было времени для отношений из-за плотного графика. В свою очередь, сама бизнесвумен ведет себя так, как будто ей все равно. «Кайли ведет себя непринужденно, но ее друзья знают, что это должно быть обидно. Тимоти был первым парнем, с которым она действительно проводила время после расставания с Трэвисом Скоттом. Она даже познакомила его со своей семьей», — заявил анонимный собеседник издания.

В апреле Тимоти Шаламе заподозрили в романе с Кайли Дженнер. По данным источников, Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечается, что пара якобы вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос. Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.