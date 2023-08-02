Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:40, 2 августа 2023Экономика

В России зафиксировали рекордный спрос на средства для прерывания беременности

«Ъ»: в 2022 году спрос на препараты для прерывания беременности вырос на 50-60%

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

В 2022 году спрос россиян на препараты для прерывания беременности вырос сразу на 50-60 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. Как считают эксперты, такая динамика связана с сомнениями женщин в том, нужно ли заводить детей в текущей политической обстановке.

Аналитики из другой фирмы — DSM Group — отметили, что с 2019 года продажи всех видов средств контрацепции неуклонно снижались, однако 2022 год стал исключением.

Как сообщили в RNC Pharma, спрос на препараты для медикаментозных абортов в 2022 году составил 1,4 миллиона упаковок — годовой рост стал рекордным и достиг 60 процентов. В первые пять месяцев 2023 года, однако, продажи начали постепенно снижаться (минус 7,4 процента в годовом выражении). В категории препаратов для экстренной контрацепции в 2022 году суммарно было продано 2,2 миллиона упаковок — на 53 процента больше, чем годом ранее. В 2023-м спрос продолжил расти — показатель прибавил 26 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Материалы по теме:
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика. Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика.Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
31 июля 2023
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что всплеску продаж поспособствовала общая информационная повестка. «Старт специальной военной операции, санкции, падение доходов населения и частичная мобилизация — все эти факторы вряд ли способствовали планированию расширения семьи», — заявил эксперт.

С этим мнением согласилась волонтер сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», врач общей практики, локальный координатор SCORA IFMSA (занимается сексуальным здоровьем) в Самаре Елизавета Львова. По ее словам, женщины больше, чем когда-либо, хотели контролировать рождение детей на фоне возможного ограничения репродуктивных прав, нестабильной экономической ситуации и вооруженного конфликта. «С ракурса практической медицины можно также наблюдать снижение рождаемости и увеличение возраста рождения первого ребенка», — добавила она.

Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов также подтвердил, что россиянам сейчас некомфортно строить долгосрочные планы, а дети являются «венцом долгосрочного планирования». Однако эксперт призвал не списывать со счетов и другие факторы — например, желание клиник сделать запасы в условиях санкций.

В июле аналитики заявили, что цены на импортные фармацевтические субстанции начали расти после снижения в 2022 году. По итогам января-мая ряд позиций подорожал по сравнению с прошлым годом на 40–100 процентов из-за девальвации рубля и необходимости приобретать вещества через посредников. Аналитики предупредили, что подорожание сырья через несколько месяцев приведет к росту стоимости лекарств.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

    В Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет

    США решили приостановить сотрудничество в области безопасности с Нигером

    В России заявили о серьезной угрозе для трудовых мигрантов

    В российском городе ввели режим «черного неба»

    Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

    Ученые заявили о получении первого комнатного сверхпроводника

    Российские силовики задержали в гостинице двух иностранцев с килограммом героина

    ООН поищет зерно в другом месте после выхода России из соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости