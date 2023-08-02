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16:40, 2 августа 2023Ценности

Блогерша назвала выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

Блогерша Амира Бессетт: очень длинные ногти с дизайном выдают плохой вкус

Фото: @amira.bessette / TikTok.com

Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала выдающие плохой вкус детали во внешнем виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Инфлюэнсерша, чей блог насчитывает более 470 тысяч подписчиков, обратила внимание на очень длинные ногти, оформленные художественным дизайном. По ее словам, подобный маникюр не придает женщине элегантности, даже несмотря на то, что сама процедура стоит дорого.

Кроме того, Бессет выделила микроблейдинг бровей и наращенные ресницы. Так, она отметила, что данные детали во внешности не делают образ стильным и привлекательным.

Видео девушки стало вирусным, набрав 312 тысяч просмотров и более пяти тысяч лайков. Многие комментаторы согласились с высказываниями блогерши. «Вы правы насчет всего», «Единственное ваше видео, с которым я полностью согласен», «О, спасибо! Наконец-то хоть кто-то это сказал», — писали подписчики.

В июне Амира Бессетт назвала безвкусицей три популярных у женщин аксессуара. В первую очередь эксперт отметила браслет Love люксового бренда Cartier. Она рассказала, многие женщины носят данное ювелирное изделие по несколько штук на одной руке. По ее мнению, это является признаком того, что он является дешевой копией.

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    Мария Винар
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