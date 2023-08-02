Стало известно о нежелании Франции продавать США детали для ядерных реакторов

Bloomberg: Париж решил блокировать продажу США деталей для ядерных реакторов

Франция изучает варианты действий, чтобы местная компания-поставщик оборудования для ядерных реакторов Velan SAS не продавала детали США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что власти Франции таким образом стремятся защитить свою стратегическую отрасль. При этом уточняется, что в рамках сделки примерно на 247 миллионов долларов компания Flowserve планировала поглощение французского подразделения базирующейся в Канаде компании Velan Inc, которая во Франции занимается поставкой деталей для одного из крупнейших в мире операторов атомных электростанций Électricité de France.

Сделка должна была быть закрыта к концу второго квартала, однако была отложена.