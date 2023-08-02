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16:11, 2 августа 2023Из жизни

Сотрудник аллигаторовой фермы упал в озеро во время кормления хищников

LAD Bible: в США мужчина упал в озеро во время кормления аллигатора

Сотрудник аллигаторовой фермы в американском населенном пункте Моска, штат Колорадо, упал в озеро с рептилиями во время кормления хищников. Об этом сообщает LAD Bible.

Мужчина по имени Чед вошел в воду, чтобы накормить сырой индейкой 3,6-метрового аллигатора по кличке Элвис. Когда американец попытался передать Элвису пищу, то соскользнул в воду. Аллигатор мгновенно направился к нему, намереваясь укусить его за ногу. Другой сотрудник фермы бросился на помощь коллеге и успел его спасти.

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Произошедшее попало на видео, которое было опубликовано на странице парка в соцсети. «На выходных Элвис затруднялся с выбором между индейкой и ногами Чеда. Кто знал, что аллигатор может быть таким быстрым», — говорится в сообщении. Представители парка пояснили, что рептилия среагировала на движение.

Ранее сообщалось, что в Китае девочка упала в вольер с пандами. Когда две панды начали подходить к ребенку, сотрудник центра пролез через решетку и помог девочке, протянув ей руку.

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    Алиса Дмитриева
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