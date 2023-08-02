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19:42, 2 августа 2023Ценности

Глюкоза показала фигуру в купальнике

Певица Глюкоза показала фигуру в купальнике на отдыхе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 37-летняя певица позировала, подогнув под себя одну ногу и опираясь на отведенные назад руки. При этом она надела слитный серебристый купальник с глубокими вырезами в районе бедер, который подчеркивал ее стройную фигуру. Также знаменитость распустила волосы, сделав косой пробор, и дополнила образ солнцезащитными очками в пластиковой оправе.

«Всем красивого загара», — обратилась к поклонникам артистка.

В июле Глюкоза описала первое подаренное мужем платье фразой «было стыдно ходить». После начала отношений мужчина преподнес избраннице наряд с бусинами и декольте, которое она сочла слишком откровенным.

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    Карина Черных
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