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15:33, 2 августа 2023Ценности

Россиянам раскрыли способы избавиться от желтизны на волосах в домашних условиях

Стилист Матреничев: после осветления волос надо вымыть их обычным шампунем

Фото: Ryan Moreno / Unsplash

Стилист-парикмахер Сергей Матреничев раскрыл россиянам способы избавиться от желтизны на волосах в домашних условиях. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Специалист рассказал, что после окрашивания в блонд многие женщины замечают, что пряди приобрели нежелательный оттенок. Чтобы избежать этого, Матреничев посоветовал в первую очередь вымыть осветленные волосы обычным шампунем, а затем нанести на них маску. После выдержанного времени, которое указано в инструкции, ее надо смыть.

«Затем повторно вымыть голову шампунем с нейтрализующим эффектом с сине-голубыми или сине-фиолетовыми пигментами. Это позволит обновить цвет максимально безопасно», — объяснил собеседник издания и призвал россиянок, которые перекрасили волосы в блонд, своевременно записываться в салон красоты для проведения тонирования.

Ранее дерматолог Дамира Айсина предупредила об опасности сна с мокрыми волосами. По словам врача, материал подушки удерживает влагу на коже головы, провоцируя тем самым появление неприятного запаха, а также размножение бактерий и дрожжей. При этом медик отметила, что если наволочки меняются не очень часто, то люди могут столкнуться с такой проблемой как перхоть.

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    Мария Винар
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