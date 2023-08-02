Уничтожение бронемашины ВСУ вертолетом Ка-52 попало на видео

Минобороны России показало видео уничтожения бронемашины ВСУ вертолетом Ка-52

Видео уничтожения бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 показали журналистам в Министерстве обороны России.

На опубликованных кадрах экипаж вертолета производит пуск противотанковой управляемой ракеты. Затем в тепловизоре видно, как ракета попадает в цель.

Ранее появилось видео уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса немецкого производства IRIS-T ударом беспилотника «Ланцет».