Появились кадры с последствиями падения украинского дрона-камикадзе под Москвой

Mash опубликовал кадры с последствиями падения дрона-камикадзе в Подмосковье

В сети появились кадры с последствиями падения украинского дрона-камикадзе в подмосковной деревне Иневка Наро-Фоминского городского округа. Фото опубликовал Telegram-канал Mash.

На снимках, сделанных жителем поврежденного частного дома, видно пробитую крышу здания, осколки беспилотника, а также деревья, поваленные в радиусе десяти метров.

О том, что остатки рухнувшего дрона повредили дом в Иневке, стало известно 2 августа. Обломки нашли жители СНТ «Арабеск». Специалисты определили, что фрагменты принадлежат украинскому беспилотнику и направили их на экспертизу. Уточняется, что инцидент квалифицировали как террористический акт, а материалы с места происшествия приобщили к уголовному делу об атаке беспилотников на Москву.

Последняя атака украинских дронов на Москву произошла 1 августа. По данным Минобороны, два беспилотника были уничтожены над Подмосковьем, а еще один упал на территории комплекса «Москва-Сити».