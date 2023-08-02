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12:32, 2 августа 2023Путешествия

Спасение травмированного иностранца с горы Казбек попало на видео

Вертолет МЧС эвакуировал травмированного иностранного туриста с горы Казбек

Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал травмированного иностранного туриста с горы Казбек. Спасение пострадавшего попало на видео, которое опубликовано в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания.

Уточняется, что 2 августа воздушное судно прибыло в Северную Осетию из Минеральных Вод и с двумя сотрудниками на борту отправилось на проведение спасательной операции.

«Обнаружив пострадавшего на высоте 3500 метров, вертолет завис над местом его нахождения, спасатели при помощи лебедки спустились вниз и подняли пострадавшего на борт. Турист с травмой ноги передан сотрудникам кареты скорой помощи», — говорится в сообщении МЧС.

В источнике сообщается, что иностранца обнаружила группа туристов из Санкт-Петербурга, которая совершала восхождение на вершину горы. Они отправили сообщение о просьбе помощи по спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что двое туристов сорвались со скалы на перевале Цаннер на высоте 3700 метров в горах Кабардино-Балкарии. К пострадавшим выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Отмечается, что для эвакуации россиян спасатели привлекли вертолет.

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    Марина Черняк
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