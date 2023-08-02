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10:24, 2 августа 2023Россия

Под Москвой отчим кинул нож в семилетнего мальчика из-за шума

В подмосковном Королеве отчим кинул нож в семилетнего мальчика из-за шума

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Королеве отчим кинул нож в семилетнего мальчика, который якобы сильно шумел. Ребенка с колото-резаным ранением доставили в больницу. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что в момент происшествия мужчина был пьян. Врачи оказали мальчику всю необходимую помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как пишет MK.RU, нож угодил ребенку в правую подмышку. Мать вместе с сожителем пыталась уговорить старшего сына взять на себя вину за произошедшее.

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту ранения ребенка. Специалисты установят причины случившегося и дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и исполнению родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина ударил 13-летнюю падчерицу головой о холодильник и оттаскал за волосы.

После этого ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, россиянину грозит до трех лет тюрьмы за истязание несовершеннолетней.

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    Анна Щербакова
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