Под Москвой отчим кинул нож в семилетнего мальчика из-за шума
В подмосковном Королеве отчим кинул нож в семилетнего мальчика, который якобы сильно шумел. Ребенка с колото-резаным ранением доставили в больницу. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что в момент происшествия мужчина был пьян. Врачи оказали мальчику всю необходимую помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как пишет MK.RU, нож угодил ребенку в правую подмышку. Мать вместе с сожителем пыталась уговорить старшего сына взять на себя вину за произошедшее.
Подмосковная прокуратура начала проверку по факту ранения ребенка. Специалисты установят причины случившегося и дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и исполнению родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина ударил 13-летнюю падчерицу головой о холодильник и оттаскал за волосы.
После этого ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, россиянину грозит до трех лет тюрьмы за истязание несовершеннолетней.