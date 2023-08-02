Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
02:04, 2 августа 2023Культура

Умер композитор Александр Колкер

В Петербурге на 91-м году жизни умер советский композитор Александр Колкер
Александр Колкер

Александр Колкер. Фото: страница Союза композиторов Санкт-Петербурга во «ВКонтакте»

В Санкт-Петербурге 1 августа на 91-м году жизни умер известный советский композитор Александр Колкер, об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга на странице во «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — говорится в некрологе.

Деятель культуры написал музыку к таким известным песням, как «Стоят девчонки», «Карелия», «Опять плывут куда-то корабли», мелодии его авторства звучат в фильмах «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Уходя — уходи».

Песни Колкера исполняли такие знаменитые артисты, как Эдуард Хиль, Александра Пахоменко, Михаил Боярский, Анна Герман, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алиса Фрейндлих и многие другие.

О месте прощания с композитором будет объявлено позднее. Александр Колкер 28 июля отметил свое 90-летие.

Ранее умерла народная артистка РСФСР, старейшая актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил новыми ударами по российской территории

    Движение по Крымскому мосту приостановили

    Умер композитор Александр Колкер

    Россиянам рассказали о важности планирования секса в длительных отношениях

    В России сократилось производство автомобилей

    Спецпрокурор США заявил о намерении добиваться быстрого суда над Трампом

    В Британии заявили о загнавших Запад в ловушку санкциях против России

    В США рассказали о сообщниках Трампа

    Захарова прокомментировала предъявление Трампу новых обвинений в США

    Российский сенатор призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости