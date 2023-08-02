Умер композитор Александр Колкер

В Петербурге на 91-м году жизни умер советский композитор Александр Колкер

В Санкт-Петербурге 1 августа на 91-м году жизни умер известный советский композитор Александр Колкер, об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга на странице во «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — говорится в некрологе.

Деятель культуры написал музыку к таким известным песням, как «Стоят девчонки», «Карелия», «Опять плывут куда-то корабли», мелодии его авторства звучат в фильмах «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Уходя — уходи».

Песни Колкера исполняли такие знаменитые артисты, как Эдуард Хиль, Александра Пахоменко, Михаил Боярский, Анна Герман, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алиса Фрейндлих и многие другие.

О месте прощания с композитором будет объявлено позднее. Александр Колкер 28 июля отметил свое 90-летие.

Ранее умерла народная артистка РСФСР, старейшая актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева.

