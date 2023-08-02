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16:11, 2 августа 2023Интернет и СМИ

Собчак ответила пожаловавшейся на нее Мизулиной

Собчак заявила, что монтаж интервью с Паниным делался с командой юристов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной после того, как организация пожаловалась на нее в Следственный комитет из-за интервью с актером Алексеем Паниным. В Telegram-канале «Кровавая барыня» она заявила, что монтаж ролика делался при участии юристов.

«Весь выпуск мы тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов, которые теперь живут в нашем офисе. Все "террористические" высказывания были перекрыты, а плашки "редакция осуждает подобные высказывания" стоят под всеми подобными утверждениями», — написала Собчак.

Она также заявила, что поднимала в беседе с Паниным подобные темы, чтобы понять его позицию и мотивацию. «Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — отметила журналистка.

О том, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Собчак на оправдание терроризма после выхода ее интервью с Паниным, стало известно в среду, 2 августа. Причиной стала демонстрация в ролике поста Панина, в котором он оправдал теракт на Крымском мосту. Мизулина также добавила, что к ответственности может быть привлечен как сам актер, так и Собчак.

Интервью Собчак с Паниным вышло 31 июля на канале Собчак. В нем актер поделился подробностями отъезда из России и жизни в Испании, рассказал о сотрудничестве с российскими режиссерами, а также прокомментировал секс-скандалы со своим участием.

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    Мария Большакова
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