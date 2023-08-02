Спародировавший Байдена Винокур отказался показывать Зеленского

SHOT: Винокур заявил, что Зеленского может спародировать только Максим Галкин

Советский и российский артист эстрады Владимир Винокур отказался пародировать президента Украины Владимира Зеленского после того, как спародировал американского лидера Джо Байдена на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет SHOT в Telegram, Винокур заявил, что сделать это может только юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

На вопрос журналиста, может ли он показать Зеленского, Винокур ответил отрицательно. «Это только может, наверно, Максим [Галкин], он его делает. Сейчас, наверное, там, в Юрмале упражняется», — пошутил артист.

В среду, 2 августа, Путин вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Артист поблагодарил президента и отметил, что тот находится в хорошей физической форме.

«Я радовался — видел вас на коне и то, как вы поднимаетесь по трапу самолета. Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают с кем», — сказал Винокур. После этого артист показал пародию на Байдена и изобразил, как политик пытается поздороваться с невидимым собеседником.