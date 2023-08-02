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20:17, 2 августа 2023Силовые структуры

Китаянка попыталась вывезти из России советские награды и попалась

На Дальнем Востоке таможенники пресекли контрабанду советских наград

Фото: Telegram-канал ФТС России

Сотрудники таможни на Дальнем Востоке пресекли контрабанду советских государственных наград в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, гражданка Китая спрятала в чемодане 11 орденов Красной Звезды, девять орденов Отечественной войны, а под подкладкой чемодана — два офицерских кортика. Женщина получила контрабанду от неизвестного в гостинице Уссурийска. За их перевозку китаянке обещали вознаграждение в 500 юаней (6,5 тысячи рублей).

Экспертиза показала, что ордена представляют культурную и историческую ценность. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее таможенники изъяли у 23-летнего россиянина, вылетавшего из Грозного в Дубай, 180 килограммов камчатского краба и 12 лап гималайского медведя.

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    Варвара Митина
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