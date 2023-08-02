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15:19, 2 августа 2023Силовые структуры

Проходящий по делу Митволя бывший министр российского региона отправлен в СИЗО

Экс-министр транспорта Красноярского края нарушил домашний арест и попал в СИЗО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд изменил меру пресечения бывшему министру транспорта Красноярского края, проходящему по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве метро вместе с экс-замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Подсудимый Константин Димитров отправлен в СИЗО до 19 сентября за нарушение условий домашнего ареста. Он передал свои показания другому фигуранту уголовного дела — бывшему председателю правительства Красноярского края — и предупредил о данных против него показаниях.

Димитров заключил досудебное соглашение со следствием, после чего 28 октября 2022 года ему смягчили меру пресечения, освободив из-под стражи под домашний арест.

20 июня сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-министра, которому инкриминируется превышение полномочий из-за подписанного им акта о приемке проектной документации по строительству метро в Красноярске на сумму более 742 миллионов рублей.

Фигурирующему в деле Митволю, возглавляющему компанию «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», вменяется хищение 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

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    Любовь Ширижик
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